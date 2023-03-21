Китай будет усиливать позиции: в ГУР рассказали, поставлял ли Пекин оружие россии

Китай не предоставлял военную помощь россии

В настоящее время нет никаких доказательств тому, что Китай осуществлял поставки оружия россии.

Как рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире единого марафона новостей, информация о поставках бронежилетов или стрелкового оружия проверяется, однако фактов сотрудничества в этой сфере обнаружено не было.

Он подчеркнул, что визит главы Китая Си Цзиньпина в россию является визитом регионального лидера в страну, которая терпит геополитическое поражение и находится в экономическом и внешнеполитическом тупике.

"Безусловно, как прагматичный геополитический игрок китайский лидер и Китай будут усиливать свои позиции в регионе на территории так называемой российской федерации, защищая свои экономические и другие национальные интересы", — сказал представитель ГУР.

При этом Юсов добавил, что россия впредь будет становиться более зависимой от внешнего влияния, а режим владимира путина будет слабеть.

Что касается оказания военной помощи, то фиксировались случаи закупок дронов и микросхем на общедоступных площадках, однако о межгосударственной помощи речь не идет.

Как сообщалось ранее, Си Цзиньпин 20 марта прилетел в Москву и сразу после прибытия заявил, что Китая и россия — это добрые соседи и надежные партнеры.