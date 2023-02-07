Китай подозревают в военной поддержке россии: как это повлияет на отношения Пекина с Киевом и Вашингтоном

Си Цзиньпин помогает россии, но пытается не пересекать "красные линии"

Китайские государственные компании поставляют в россию товары двойного назначения, которые могут использоваться в оборонной промышленности страны-агрессора. Об этом сообщило одно из самых авторитетных изданий США Wall Street Journal со ссылкой на полученные таможенные данные. По информации журналистов, военная поддержка рф со стороны КНР должна была стать темой для обсуждения во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, который должен был состояться 5-6 февраля. Однако поездка была отменена из-за инцидента со сбитием китайского аэростата, вошедшего в воздушное пространство США.

"Телеграф" выяснял, какие последствия для Китая может иметь военная поддержка страны-террориста, и как на нее отреагирует Украина.

Все тайное становится явным

Компрометирующие данные таможенных записей из российского пропускного пункта были переданы американским журналистам некоммерческой организацией C4ADS, специализирующейся на выявлении угроз национальной безопасности. Согласно полученной информации, с начала полномасштабного вторжения россия импортировала десятки тысяч партий товаров двойного назначения – продуктов, имеющих как коммерческое, так и военное применение, – и большинство из них прибыли из Китая.

В частности, речь идет о поставках в рф навигационного оборудования, средств глушения и деталей для истребителей. Стоит отметить, что большая часть санкций, введенных против страны-агрессора после начала войны в Украине, были направлены на ограничение доступа россии к технологиям, которые могут быть использованы в оборонной промышленности. Так, под запрет для экспорта в рф попали компьютерные чипы, инфракрасные камеры и радиолокационное оборудование.

Ранее в США предупредили правительства Турции и ОАЭ о возможных последствиях из-за их содействия поставкам санкционных товаров в рф, пишет Reuters. В ситуации с Китаем организация подобной сделки упрощается в разы, ведь у россии есть общая граница с КНР, а это означает практически полное отсутствие контроля за перемещением товаров между государствами. Данные о поставках могут поступать только от разведки, но и они не будут достаточно исчерпывающими, объясняет военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Отследить поставки товаров между государствами почти невозможно

"Китай имеет лицензию на производство многих образцов советского вооружения. Если информация подтвердится, то фактически это можно рассматривать как поставки в россию оружия. Учитывая потенциал КНР, такие поставки являются достаточно мощной поддержкой оборонного комплекса рф. Кроме того, не следует забывать, что донорами вооружения для россии выступает Иран и страны Африки. Частично нивелировать эффект от экономических санкций помогает финансовая подпитка со стороны таких стран, как Индия, правительство которой напрямую закупает российскую нефть, несмотря на эмбарго. Детали этих контрактов засекречены, поэтому о заявленной стоимости энергоносителей можно только догадываться", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

По словам Олега Жданова, несмотря на то, что Китай поддержал финансовые санкции против россии, Си Цзиньпин будет продолжать использовать свою поддержку рф в качестве рычага влияния для давления на США и укрепления своих позиций в переговорах с Западом.

Дипломатический ответ Украины и экономические последствия со стороны США

Если подозрения о военной поддержке россии со стороны Китая найдут неопровержимое подтверждение, это не станет большой неожиданностью для Украины. С начала полномасштабной войны КНР заняла очень осторожную позицию в отношении российской агрессии. Правительство страны не вводило собственные санкции против рф, но воздерживалось от публичного нарушения уже введенных ограничений со стороны коллективного Запада, ведь пересечение установленных "красных линий" грозило бы введением санкций против самого Китая.

В то же время, официальное объявление нейтральной позиции относительно войны в Украине не помешало КНР не только сохранить отношения с рф, но и укрепить их, усиливая "теневую поддержку" своего младшего партнера, объясняет председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Несмотря на санкции, Россия получает существенную поддержку от Китая.

"Это проявляется в распространении пропаганды, повторяющей российские нарративы, в позиции КНР против поставок Украине вооружения, в голосовании Китая против резолюций Генассамблеи ООН по защите территориальной целостности Украины, не говоря уже о закупках у россии огромных объемов нефти и газа. Таким образом, КНР поддерживает рф на экономическом, дипломатическом, а, возможно, и военном уровне, что полностью вписывается в заключенный между ними договор о партнерстве без ограничений. В таких условиях говорить о нейтральности Китая не приходится", — отмечает политик в комментарии "Телеграфу".

По словам Александра Мережко, в ситуации с возможными поставками продуктов двойного назначения в рф ожидать скорой реакции Запада не стоит – первоначально данные подозрения должны быть подкреплены неоспоримыми доказательствами. В то же время, Украина уже сейчас могла бы отреагировать на пророссийскую политику Китая в целом.

"На сегодняшний день между нашими государствами заключен договор о стратегическом партнерстве. Совершенно очевидно, что в нынешней ситуации это невозможно, а значит, это соглашение могло бы быть расторгнуто. Вдобавок можно ставить вопрос о том, что Китай является угрозой национальной безопасности Украины. Если информация о военной поддержке россии подтвердится, мы будем иметь право инициировать введение вторичных санкций против китайских компаний, участвующих в сделках с агрессором", — пояснил чиновник.

Подписание договора о партнерстве без ограничений между рф и КНР за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину стало знаковым событием в укреплении связей между этими государствами. По состоянию на сегодняшний день Китай глубоко интегрирован в экономическую, геополитическую и военную систему россии, а кремль рассматривает Си Цзиньпина как стратегического союзника в борьбе против Запада. Учитывая это, информация о военной поддержке рф со стороны КНР, а также инцидент со сбитием китайского разведывательного аэростата в воздушном пространстве США могут рассматриваться как звенья одной цепочки и свидетельствовать о повышении градуса противостояния между Западом и Китаем.

Впрочем, по словам политического аналитика Алексея Кочеткова, обострение конкуренции между Китаем и США постоянно растет и является нормальным процессом. Признав друг друга стратегическими конкурентами, эти государства не являются прямыми врагами, поэтому даже ситуация с аэростатом не станет веской причиной для разрушения этих особых отношений между ними. Эксперт уверен: если в ближайшее время не произойдет ничего экстраординарного, сорванный визит Блинкена в Пекин станет единственным последствием этого инцидента.

США и КНР – стратегические конкуренты, но не враги

"Китай — очень прагматичное государство. Его правительство всегда оценивает ситуацию с точки зрения "рентабельности". Доходы, полученные от официальной поставки россии вооружения, никогда не сравнятся со средствами, которые КНР получает от экспорта товаров в США. Поэтому об открытом сотрудничестве с рф речь идти не может. Безусловно, Китай будет поддерживать россию, но в полсилы — нелегально и не в тех объемах, которые могли бы вызвать настоящее возмущение Запада и потерю прибыли из-за санкций, особенно теперь, когда на примере Ирана всему миру было продемонстрировано, что бывает, если всерьез разозлить Запад", — отметил эксперт в комментарии "Телеграфу".