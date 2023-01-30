Очередной "удар в спину": Казахстан закрывает важную санкционную "лазейку" для россии

В Казахстан уже зашло около 5 тысяч грузовиков из россии и Беларуси

Казахстан намерен перекрыть лазейку для российских перевозчиков, которые позволяли обходить санкции Евросоюза.

Как рассказала председатель правления Союза автоперевозчиков и экспедиторов Казахстана (САПЭК) Асель Садыкова, с 20 февраля Минтранс страны намерен ужесточить правила работы в стране для иностранных компаний.

Согласно новым правилам, компании-новички будут на несколько лет лишены права заниматься международными перевозками.

Садыкова отметила, что после начала вторжения в Украину российские и белорусские перевозчики начали массово регистрироваться в Казахстане, чтобы продолжать возить грузы в Европу.

Таким образом в страну зашли около 5 тысяч грузовиков, которые заняли около 70% рынка.

В итоге казахские компании начали испытывать дефицит разрешений на проезд в ЕС и неоднократно обращались к правительству, чтобы решить эту проблему.

Садыкова добавила, что новые правила защитят национальных перевозчиков от конкуренции и покончат с практикой перерегистрации. Впрочем, она признала, что не знает, что делать с теми 5 тысячами грузовиков, которые уже успели сменить "прописку".

Как сообщалось ранее, после начала вторжения Казахстан начал отдаляться от россии, но не стал поддерживать санкции против нее. В частности страна демонстративно поддержала территориальную целостность Украины, и отвергла российские претензии на оккупированные территории.