Еще одна подножка путину: Казахстан сделал громкое заявление

Соответствующее решение связано с принципами территориальной целостности стран.

Казахстан, не планирующий помогать россии обходить санкционные ограничения, также не будет поддерживать рф в ее стремлении присоединить самопровозглашенные псевдореспублики "днр" и "лнр" в состав российской федерации.

Соответствующую информацию обнародовал официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, подчеркнув, что Республика в вопросе присоединения к россии Луганщины и Донетчины, а также Запорожской и Херсонской областей Украины исходит из принципов территориальной целостности государств.

"Что касается проведения самопровозглашенными государствами "лнр" и "днр" и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к россии, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", — пояснил он.

Также он добавил, что лидер Казахстана Касим-Жомарт Токаев на систематической основе подчеркивает необходимость четкого соблюдения норм и принципов международного права, ведь именно в их основе лежит устав этой всемирной универсальной организации (ООН – ИФ), который предусматривает ответственность государств-членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности стран.

Мы снова подтверждаем готовность способствовать налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне", — подытожил Айбек Смадияров.

Стоит напомнить, что в июне, при участии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) совместно с российским президентом владимиром путиным, Токаев публично заявил, что Казахстан не признает независимость Донецкой и Луганской "республик".

Также "Телеграф" сообщал, как президент Казахстана принял историческое решение и подписал указ о выходе из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) 1995 года о Межгосударственном валютном комитете.