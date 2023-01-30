Черговий "удар у спину": Казахстан закриває важливу санкційну "лазівку" для росії

У Казахстан вже зайшло близько 5 тисяч вантажівок з росії та Білорусі

Казахстан має намір перекрити лазівку для російських перевізників, які дозволяли оминати санкції Євросоюзу.

Як розповіла голова правління Спілки автоперевізників та експедиторів Казахстану (САПЕК) Асель Садикова, з 20 лютого Мінтранс країни має намір зробити жорсткішими правила роботи в країні для іноземних компаній.

Згідно з новими правилами, компанії-новачки будуть на кілька років позбавлені права займатися міжнародними перевезеннями.

Садикова зазначила, що після початку вторгнення в Україну російські та білоруські перевізники почали масово реєструватись у Казахстані, щоб продовжувати возити вантажі до Європи.

Таким чином, у країну зайшли близько 5 тисяч вантажівок, які зайняли близько 70% ринку.

У результаті казахські компанії почали відчувати дефіцит дозволів на проїзд до ЄС і неодноразово зверталися до уряду для вирішення цієї проблеми.

Садикова додала, що нові правила захистять національних перевізників від конкуренції та покінчать з практикою перереєстрації. Втім, вона визнала, що не знає, що робити з тими 5 тисячами вантажівок, які вже встигли змінити прописку.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення Казахстан почав віддалятися від росії, але не став підтримувати санкції проти неї. Зокрема, країна демонстративно підтримала територіальну цілісність України і відкинула російські претензії на окуповані території.