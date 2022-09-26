Ще одна підніжка путіну: Казахстан зробив гучну заяву

Відповідне рішення пов'язане із принципами територіальної цілісності країн, заявив представник МЗС

Казахстан, який не планує допомагати росії обходити санкційні обмеження, також не підтримуватиме рф у її прагненні приєднати самопроголошені псевдореспубліки "днр" та "лнр" до складу російської федерації.

Відповідну інформацію оприлюднив офіційний представник МЗС республіки Айбек Смадіяров, наголосивши, що Республіка у питанні приєднання до росії Луганщини і Донеччини, а також Запорізької та Херсонської областей України виходить із принципів територіальної цілісності держав.

"Що стосується проведення самопроголошеними державами "лнр" і "днр" і військовими адміністраціями Запорізької та Херсонської областей референдумів про приєднання до росії, то Казахстан виходить із принципів територіальної цілісності держав, їхньої суверенної рівності та мирного співіснування", — пояснив він.

Також він додав, що лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на систематичній основі наголошує на необхідності чіткого дотримання норм та принципів міжнародного права, адже саме у їх основі лежить статут цієї всесвітньої універсальної організації (ООН – ІФ)", який передбачає відповідальність держав-членів ООН за підтримку миру та дотримання територіальної цілісності країн.

"Ми знову підтверджуємо готовність сприяти налагодженню політичного діалогу. При цьому найважливішим завданням наша країна вважає збереження стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівні", — підсумував Айбек Смадіяров.

Варто нагадати, що у червні, під час участі на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) спільно з російським президентом володимиром путіним Токаєв публічно заявив, що Казахстан не визнає незалежність Донецької та Луганської "республік".

Також "Телеграф" повідомляв, як президент Казахстану прийняв історичне рішення та підписав указ щодо виходу з угоди Співдружності незалежних держав (СНД) 1995 року про Міждержавний валютний комітет.