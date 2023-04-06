Си Цзиньпин поговорит с Зеленским - что узнали СМИ

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Лидер Китая Си Цзиньпин готов провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такую возможность в Пекине не исключали и ранее, но сейчас председатель подтвердил свою готовность.

Об этом после сегодняшних переговоров председателя КНР с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщили издания издание Le Parisien и 20minutes.fr, ссылаясь на информацию французского дипломата, который присутствовал на встрече.

Отмечается, что для переговоров с главной нашего государства Си выберет удобный момент.

"Глава Китая Си Цзиньпин заявил во время переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, что он готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда придет время", — сообщил французский дипломат.

Отметим, что после визита Си Цзиньпина в россию, где у него состоялась встреча с владимиром путиным, президент Зеленский пригласил его в Киев. С начала полномасштабной войны лидеры еще неи разу не контактировали. Потому президент Украины заявил, что готов видеть председателя КНР в Киеве и поговорить с ним.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 апреля во время выступления на собрании французской общины в Пекине Макрон заявил о намерении убедить Китай повлиять на россию для установления мира в Украине. По его мнению, из-за своих тесных связей с москвой Китай может сыграть важную роль в полномасштабной войне.