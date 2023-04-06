Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським — що дізналися ЗМІ

Точну дату поки не озвучено

Лідер Китаю Сі Цзіньпін готовий провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Таку можливість у Пекіні не виключали й раніше, але зараз голова підтвердив свою готовність.

Про це після сьогоднішніх переговорів голови КНР з президентом Франції Еммануелем Макроном повідомили видання Le Parisien і 20minutes.fr, посилаючись на інформацію французького дипломата, який був присутній на зустрічі.

Зазначається, що для переговорів із головною нашою державою Сі вибере зручний момент.

"Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив під час переговорів зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, що він готовий зателефонувати президентові України Володимиру Зеленському, коли настане час", — повідомив французький дипломат.

Зазначимо, що після візиту Сі Цзіньпіна до росії, де у нього відбулася зустріч із володимиром путіним, президент Зеленський запросив його до Києва. З початку повномасштабної війни лідери ще жодного разу не контактували. Тому президент України заявив, що готовий бачити голову КНР у Києві та поговорити з ним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 квітня під час виступу на зборах французької громади в Пекіні Макрон заявив про намір переконати Китай вплинути на росію для встановлення миру в Україні. На його думку, через свої тісні зв’язки з москвою Китай може відіграти важливу роль у повномасштабній війні.