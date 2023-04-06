"Якнайшвидше": Сі Цзіньпін зробив заяви щодо України після розмови з Макроном

Сі висловив сподівання, що "мирні переговори будуть відновлені якнайшвидше"

Китай продовжує виявляти своє бажання "помирити" Україну з росією. Про це знову заговорив Сі Цзіньпін під час зустрічі із президентом Франції Макроном у Піднебесній.

Так, після зустрічі з Макроном Сі Цзіньпін заявив, що готовий з Францією закликати до "недопущення ескалації" в Україні. Крім того, Сі висловив сподівання, що "мирні переговори будуть відновлені якнайшвидше" і що можна буде знайти політичне рішення і "збалансований, ефективний і стійкий сценарій" європейської безпеки.

"Телеграф" зібрав перші та важливі заяви китайського лідера під час його зустрічі з президентом Франції:

Сі висловив сподівання, що "мирні переговори будуть відновлені якнайшвидше" і що можна буде знайти політичне рішення і " збалансований, ефективний і стійкий сценарій" європейської безпеки.

і що можна буде знайти політичне рішення і " європейської безпеки. від імені Китаю та Франції закликав міжнародне співтовариство уникати ескалації війни в Україні.

"Обидві країни (Китай та Франція – ред.) закликають міжнародне співтовариство не допустити ескалації кризи в Україні. Європа є незалежним полюсом у багатополярному світі, і Китай підтримує її стратегічну автономію".

заявив, що готовий разом із Парижем закликати світову спільноту до "раціональності та стриманості" в українському питанні.

застосування ядерної зброї є неприпустимим, у тому числі і у війні в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Китай може відіграти "важливу роль" у повномасштабній війні в Україні через тісні відносини з росією.