Війна росії з Україною: Макрон пояснив, чого чекає від Китаю, та оцінив "мирний план"

Китай здатний вплинути на Москву для встановлення миру в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Китай може відіграти "важливу роль" у повномасштабній війні в Україні через тісні відносини з росією.

Про це лідер країни заявив сьогодні, 5 квітня, під час виступу на зборах французької громади у Пекіні, пише видання The Guardian. Відповідне відео було опубліковано на сторінці Єлисейського палацу у Twitter.

" Китай, який має сильні зв’язки з росією, які в останні дні знову підтверджені, може відіграти важливу роль", — сказав Макрон на початку свого візиту до КНР.

За його словами, підтримка діалогу з Китаєм має важливе значення, а москві не можна дозволити вести ексклюзивні переговори з Пекіном.

"Ми чуємо дедалі гучніші голоси, які виражають сильне занепокоєння щодо майбутнього відносин між Заходом і Китаєм, що в тій чи іншій формі призводить до висновку про неминучу спіраль зростання напруженості", — заявив президент журналістам у посольстві Франції в Пекіні.

Зазначається, що Макрон, а також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн хочуть переконати Китай вплинути на москву для встановлення миру в Україні або утримати його від підтримки країни-агресора.

Президент Франції також додав, що КНР також підтвердила свою відданість Статуту ООН про "дотримання територіальної цілісності та суверенітету держав". А пропонуючи документ із врегулювання, Китай дає явний сигнал про свою готовність взяти участь у цьому процесі.

"Китай нещодавно запропонував мирний план. Ми вітали його. Чи згодні ми з ним повністю? Ні. Проте є інтерес (з боку Китаю, — Ред.), який говорить про готовність брати участь у вирішенні конфлікту", — наголосив Макрон.

Зазначимо, що 24 лютого 2023 Китай оприлюднив свій "мирний план", що складається з 12 пунктів. У ньому наведено основні ідеї, які можуть допомогти врегулювати повномасштабну війну в Україні, розв’язану росією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський запросив китайського лідера Сі Цзіньпіна в Україну. Глава нашої держави хоче поговорити із головою КНР, адже востаннє вони говорили ще до початку повномасштабної війни.