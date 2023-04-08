Новый слив "документов" о наступлении ВСУ. О чем на самом деле речь и как на это реагируют в Украине и мире

В Украине назвали файлы фотошопом и обвиняют рф в ИПСО

Уже второй день подряд в СМИ появляются так называемые утечки секретных документов, которые должны раскрыть тайные планы Украины по весеннему контрнаступлению ВСУ.

Здесь фигурируют такие громкие слова, как НАТО, Пентагон, но подозрительно заниженные цифры о числе мертвых российских солдат.

"Телеграф" разбирается, что же говорят нам эти "утечки" и как реагируют официальные государственные лица на такую информацию.

Первый "слив" документов НАТО

The New York Times 7 апреля со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена сообщил, что в Twitter и Telegram якобы попали "засекреченные военные документы". В Пентагоне отказались комментировать подлинность "слитых" документов и отметили, что "изучают вопрос".

В документах есть якобы "планы" США и НАТО по развитию украинской армии перед контрнаступлением. Некоторые моменты, вероятно, изменили – потери россии занижены в разы, там нарисовали цифру от 16-17,5 тыс. Это – часть российской кампании по дезинформации. Среди потерь ВСУ назвали 71,5 тысячи человек, что тоже является рандомной цифрой с потолка.

По словам военных экспертов, с которыми пообщались журналисты, в документах все же есть ценная информация для россиян:

Уровень затрат боеприпасов HIMARS . Пентагон публично не сообщал, как быстро украинские войска используют боеприпасы HIMARS, но документы эту информацию раскрывают.

. Пентагон публично не сообщал, как быстро украинские войска используют боеприпасы HIMARS, но документы эту информацию раскрывают. Перечислено число готовящихся для контрнаступления бригад с датами готовности к бою.

с готовности к бою. Данные о танках и бронетехнике, которыми снабжены подразделения.

Файлы выглядят как фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов. Они датированы 1 марта и имеют грифы "Секретно" и "Совершенно секретно".

Утечка о Китае, Ближнем Востоке и терроризме

Новый день — новая "утечка". В субботу, 8 апреля, появился новый пакет секретных документов, касающихся нацбезопасности США, слитых в сеть. The New York Times сообщает, что это почти 100 конфиденциальных документов, в которых речь идет о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом. Они касаются принципов национальной безопасности Соединенных Штатов.

Высокопоставленный сотрудник разведки назвал утечку "кошмаром для "Пяти глаз", имея в виду США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду, так называемые страны "Пяти глаз", которые делятся разведданными.

Частично документы тоже связаны с войной в Украине.

Аналитики уже считают, что утечка представляет серьезную угрозу для системы безопасности страны и может помешать военному планированию в Украине.

Министерство юстиции США сообщило, что начало расследование утечки информации и общается с Пентагоном.

Реакция Украины

В пятницу советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал утечку в сети фотошопом и виртуальными псевдосливами.

"москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро", — написал Подоляк.

В Офисе президента заявили, что "секретные данные" Пентагона — это российский блеф, чтобы перехватить информационную инициативу. Подоляк считает, что россия намерена внести сомнения, скомпрометировать предыдущие идеи, испугать своей "осведомленностью".

"Если у вас есть рабочий канал получения разведданных из Пентагона – вы не станете его разрушать ради однодневного информационного повода… Если пытаетесь создать вид, что вы знаете, – значит, вы ничего не знаете", – заявил Подоляк.

Опубликованные данные опираются скорее на статистический анализ поставок, возможных оперативно-тактических замыслов, а также большой объем фиктивной информации.

Наиболее успешные операции российских спецслужб проходят в фотошопе, отреагировал вчера на первый слив представитель разведки (ГУР) Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры. Будем ждать официальных комментариев. Но у украинского общества нет оснований переживать. Контрнаступление будет, и главные планы враг действительно увидит и почувствует на себе на поле боя", — сказал Юсов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что только 3-5 человек во всем мире знают, где и когда начнется украинское контрнаступление. Когда люди делают заявления о контрнаступлении, эта информация "не совсем может соответствовать действительности".

В Офисе президента назвали три цели "сливов" и считают виновными россиян

В субботу, 8 апреля, после выхода нового "слива" Подоляк назвал три основные цели, которые могла преследовать россия этим "сливом данных".

Оккупанты, во-первых, хотели отвлечь внимание, во-вторых, посеять сомнения и взаимные подозрения внутри Украины, а также внести раскол в общество.

Реакция мира

К указанной ранее информации о расследовании и попытках удалить информацию из соцсетей добавилось, что США считают россию причастной к "сливу" данных.

По словам трех источников Reuters среди американских чиновников, слитые документы, по всей видимости, были изменены, чтобы уменьшить количество потерь россиян.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заметили, что "утечка" подсветила страх россиян перед украинским контрнаступлением. российские воекоры с тревогой отреагировали на секретные военные документы, а некоторые блоггеры отвергли подлинность документов и предположили, что они являются подлогом с целью дезинформации, чтобы запутать российское военное командование.

Так, один российский военкор заявил, что эта утечка могла быть частью крупной украинской кампании по введению в заблуждение российских войск перед контрнаступлением.

Ранее "Телеграф" сообщал, что военный блогер Александр Коваленко обращал внимание на то, что в истории со сливом "плана контрнаступления" торчат уши российской ИПСО. В частности, обладая такой информацией, можно подготовить оборону так, чтобы ВСУ попали в ловушку. Но российская сторона эту информацию просто сливает.