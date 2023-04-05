"Год победы": Резников рассказал о сроках и задачах контрнаступления ВСУ

Генеральный штаб будет выбирать лучший тайминг для контрнаступления

Пока украинские воины героически удерживают Бахмут, параллельно наша страна готовится к ранее анонсированному масштабному контрнаступлению. В Минобороны считают, что этот год может быть победным, а также рассказали о сроках будущего наступления.

Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников, сообщает "РБК-Украина".

Он отметил, что политическое и военное командование пытается максимально открыто коммуницировать, при этом не раскрывая планы, связанные со стратегиями, чтобы россияне не поняли.

"Мы говорим: да, контрнаступление будет, его задача – ослабить оборону врага, в определенных местах ее прорвать, используя современную технику", – заявил Резников.

При этом точных сроков начала контрнаступления нет, поскольку на это влияют многие факторы. В частности, погодные условия и состояние почвы.

"Поэтому именно Генеральный штаб будет выбирать лучший тайминг, как это произошло в свое время, например, на Харьковском направлении", — отметил глава оборонного ведомства Украины.

Стоит отметить и интересный на данном фоне прогноз Резникова по поводу сроков окончания войны. Ведь, по его мнению, она может закончится уже в этом году.

"Я думаю, эта война скоро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этот год как в год победы", — констатировал Резников.

Напомним, ранее мы писали, что американская эксперт объяснила, где ВСУ вобьют клин в позиции врага.

Также мы сообщали, что Украина готовится к контрнаступлению, а Столтенберг рассказал о роли НАТО в этом.