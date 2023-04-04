Поворот в войне будет унизительным: американская эксперт объяснила, где ВСУ вобьют клин в позиции врага

Украина способна нанести российской армии потери, которые могут иметь далеко идущие геополитические последствия

Планируемое контрнаступление украинских войск способно совершить коренной перелом в войне с россией: может нанести агрессору серьезные потери и даже лишить кремль рычагов влияния на переговоры о прекращении боевых действий.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Оно напомнило, что до вторжения российских войск, Украина имела постоянную армию численностью около 260 тыс. "штыков", после чего быстро увеличилась до миллиона вооруженных людей — от ВСУ до различных подразделений служб безопасности. За последний год, приводит западные оценки NYT, было убито или ранено около 100 тыс. украинских солдат.

Как пишет издание, Киев не раскрывает, насколько большие силы он направит на контрнаступление.

Считается, что Украина планирует вбить клин через оккупированную россией территорию вдоль южного побережья Черного и Азовского морей, недалеко от Крыма, или добиться унизительного поворота в боевых действиях на востоке Донбасса — или и то, и другое, подчеркивает NYT.

Если оружие и обученные войска вовремя встанут на свои места, Украина способна нанести российской армии потери, которые могут иметь далеко идущие геополитические последствия, заявила в комментарии директор Института Маккейна Эвелин Фаркас.

Она сделала ранее немыслимое предположение: Украина может сделать россию ослабленной военной державой в Восточной Европе с небольшими рычагами влияния на переговоры о прекращении войны.

"Людям не хватает воображения, — сказала г-жа Фаркас. — Они представляют себе только то, что видят сейчас".

Но многое может измениться, по ее словам, с притоком на передовую нового западного оружия и десятками тысяч украинских солдат, которые готовились к операции у себя дома и в Европе.

Тем не менее, успех вряд ли гарантирован, замечает NYT. Союзники медлили с отправкой оружия, а солдатам приходилось обходиться ускоренными курсами по тактике нападения.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что весеннее наступление ВСУ опасно считать решающим.