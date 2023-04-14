Неприятный тихоня: что известно о подозреваемом в сливе секретных данных США

Друзья Джека Тейшейры рассказали о его характере

По делу о массовом сливе секретных данных США был задержан подозреваемый. Им является 21-летний служащий Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс по имени Джек Тейшейра.

"Телеграф" рассказывает, что известно о биографии человека, который нанес колоссальный ущерб одному из главных союзников Украины.

Джек Тейшейра провел детство в пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. Там он ходил в среднюю школу Дайтон-Рехобот, которую окончил в 2020 году.

При этом молодой человек еще в 2019 году поступил в Воздушную национальную гвардию. Его официальная работа — наемный сотрудник Cyber ​​Transport Systems. Недавно Тейшейра получил звание лётчика 1-го класса. Тейшейра даже заработал одну медаль Военно-Воздушных сил. Впрочем, как уточняет CNN, эта награда является довольно стандартной для летчиков такого возраста и звания.

Джек Тейшейра

Одни одноклассники характеризуют его, как одиночку, увлекавшимся оружием.

"Многие относились к нему настороженно. Он был в большей степени одинок, и увлечение войной и оружием сделало его неприятным для многих людей", — сказала Брук Клеатеро, которая училась в средней и старшей школах вместе с Тейшейрой.

Другие вспоминают его как приятного и тихого парня, к которому иногда приставали. При этом также подтверждают, что у Тейшейры не было много друзей, а также его увлечение войной и оружием.

Другие студенты, пожелавшие остаться анонимными, сказали, что ощущали более угрожающую атмосферу от Тейшейры. По их словам, парень делал комментарии, которые они воспринимались как расистские, или "бормотал унизительные вещи о людях себе под нос".

Один ученик вспомнил, как Тейшейра пришел в школу в рубашке с AR-15 (штурмовая винтовка) на следующий день после массовой стрельбы в Лас-Вегасе в 2017 году.

"Тейшейра не вел себя так, чтобы люди испытывали необходимость сообщить о нем. Но он заставил меня нервничать", – сказал его другой бывший одноклассник.

Напомним, что в начале апреля в сети всплыло множество секретных документов США. В Пентагоне подтвердили их подлинность, а также начали расследование. В обнародованных документах находилась масса информации, которую теперь анализируют СМИ.