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Витік "секретних даних" Пентагону: Буданов оцінив ризики для України

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Буданов оцінив ризики зливу "даних" Пентагону для України Новина оновлена 14 квітня 2023, 12:03
Буданов оцінив ризики зливу "даних" Пентагону для України. Фото pravda.com.ua

Буданов не вірить, що злив "секретних даних" Пентагону позначиться на контрнаступі ЗСУ

Злив "секретних даних" Пентагону навряд чи позначиться на ході контрнаступу ЗСУ.

Таку думку в інтерв’ю ABC News висловив керівник ГУР МО Кирило Буданов.

За його словами, найбільше від галасу навколо "секретних документів" зараз виграє росія.

"Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь лише після завершення розслідування… У нас є зв’язок із відповідними службами в США — і буквально з першої години ми почали розмовляти", — зазначив голова ГУР МО.

Буданов наголосив, що вже всі мають звикнути до того, що інформаційна війна не є чимось новим. Він додав, що зараз не бачить жодних ризиків для того, щоб відносини між Україною та США якось зіпсувалися.

Глава ГУР МО не сумнівається в тому, що українські військові зможуть досягти успіху в майбутньому контрнаступі, хоча американські офіційні особи у приватних розмовах сумніваються у цьому.

"Що буде за підсумками? Я думаю, що найближчим часом усі побачать і відчують", — завершив він.

Теги:
#Україна #США #Контрнаступ #Пентагон