Витік "секретних даних" Пентагону: Буданов оцінив ризики для України

Буданов не вірить, що злив "секретних даних" Пентагону позначиться на контрнаступі ЗСУ

Злив "секретних даних" Пентагону навряд чи позначиться на ході контрнаступу ЗСУ.

Таку думку в інтерв’ю ABC News висловив керівник ГУР МО Кирило Буданов.

За його словами, найбільше від галасу навколо "секретних документів" зараз виграє росія.

"Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь лише після завершення розслідування… У нас є зв’язок із відповідними службами в США — і буквально з першої години ми почали розмовляти", — зазначив голова ГУР МО.

Буданов наголосив, що вже всі мають звикнути до того, що інформаційна війна не є чимось новим. Він додав, що зараз не бачить жодних ризиків для того, щоб відносини між Україною та США якось зіпсувалися.

Глава ГУР МО не сумнівається в тому, що українські військові зможуть досягти успіху в майбутньому контрнаступі, хоча американські офіційні особи у приватних розмовах сумніваються у цьому.

"Що буде за підсумками? Я думаю, що найближчим часом усі побачать і відчують", — завершив він.