Україні не уникнути "повної мобілізації": чи можна вірити "зливу Пентагону", відповіли експерти
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В Україні не може бути повної мобілізації
У "злитих даних" Пентагону була інформація про те, нібито в Україні збираються запровадити "повну мобілізацію" населення через ситуацію на фронті. Ця інформація наробила галасу серед українців, але приводу для паніки немає. Юристи запевняють, що такої форми мобілізації у принципі не існує.
Як заявила у коментарі ТСН адвокат Марина Бекало, у ст. 4 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зазначено, що мобілізація може бути загальною або частковою, а інших понять просто немає.
За словами юриста, темпи мобілізації можуть залежати від багатьох чинників, зокрема й кількості втрат на фронті. При цьому такій інформації публічного розголосу не надають, а значить, судити про майбутні темпи мобілізації просто не можна.
"Умовно "всіх" закликати під час мобілізації як не могли, так і не будуть, доки діє стаття 23 Закону про мобілізацію, яка містить вичерпний перелік категорії осіб, які не підлягають призову під час мобілізації", — сказала вона.
Водночас адвокат Тарас Никифорчук нагадав на своєму YouTube-каналі, що в Україні зараз триває друга хвиля мобілізації. Він не виключає зростання темпів призову до армії.
"2023-го ми відчули, що таке друга хвиля мобілізації, де вже є явні перекоси, явні порушення прав громадян", — сказав він.
Він зазначив, що під час третьої хвилі мобілізації "відбір" призовників може проводитися трохи в жорсткішому вигляді.
"Я плюс-мінус розумію, що відбуватиметься. Всі ці документи — довідки, відстрочки, броні — це все не проходитиме. Просто братимуть усіх підряд", — вважає юрист.
Раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках можна законно відмовитися від повістки.