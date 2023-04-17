Україні не уникнути "повної мобілізації": чи можна вірити "зливу Пентагону", відповіли експерти

В Україні не може бути повної мобілізації

У "злитих даних" Пентагону була інформація про те, нібито в Україні збираються запровадити "повну мобілізацію" населення через ситуацію на фронті. Ця інформація наробила галасу серед українців, але приводу для паніки немає. Юристи запевняють, що такої форми мобілізації у принципі не існує.

Як заявила у коментарі ТСН адвокат Марина Бекало, у ст. 4 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зазначено, що мобілізація може бути загальною або частковою, а інших понять просто немає.

За словами юриста, темпи мобілізації можуть залежати від багатьох чинників, зокрема й кількості втрат на фронті. При цьому такій інформації публічного розголосу не надають, а значить, судити про майбутні темпи мобілізації просто не можна.

"Умовно "всіх" закликати під час мобілізації як не могли, так і не будуть, доки діє стаття 23 Закону про мобілізацію, яка містить вичерпний перелік категорії осіб, які не підлягають призову під час мобілізації", — сказала вона.

Водночас адвокат Тарас Никифорчук нагадав на своєму YouTube-каналі, що в Україні зараз триває друга хвиля мобілізації. Він не виключає зростання темпів призову до армії.

"2023-го ми відчули, що таке друга хвиля мобілізації, де вже є явні перекоси, явні порушення прав громадян", — сказав він.

Він зазначив, що під час третьої хвилі мобілізації "відбір" призовників може проводитися трохи в жорсткішому вигляді.

"Я плюс-мінус розумію, що відбуватиметься. Всі ці документи — довідки, відстрочки, броні — це все не проходитиме. Просто братимуть усіх підряд", — вважає юрист.

Раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках можна законно відмовитися від повістки.