В Україні можна законно відмовитися від повістки до військкомату, але не завжди: адвокат пояснила нюанси

Існує кілька причин для відмови від повістки

В Україні триває загальна мобілізація, у зв’язку з цим багато наших співгромадян прилучають повістки, проте існують випадки, коли від її вручення можна відмовитися.

Адвокат Юридичної сотні Ірина Підреза, розповіла, коли це можливо, повідомляє "Громадське радіо".

Як повідомлялося, Кабмін України дозволив вручати військовозобов’язаним повістки незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації.

"Зокрема, це коли вручають повістку старого зразка. З 30 грудня 2022 року – нова форма повістки. Тому при врученні я раджу військовозобов'язаним звертати увагу саме на форму цієї повістки. Якщо вона старого зразка, то така повістка фактично не має будь-якого юридичного статусу", — каже Ірина Підреза.

Також можна відмовитися у разі, коли повістка адресована зовсім іншій людині.

"Є, наприклад, помилка в написанні прізвища, імені, по-батькові, або ще чогось. повістка складена неправильно або видана неуповноваженим органом, немає, скажімо, підпису керівника ТЦКСП або печатки, відповідний така повістка не актуальна і не несе юридичного слідства, тому військовозобов’язаний може відмовитися від неї шляхом складання відповідного акту", — пояснила вона журналістам, зазначивши, що це єдина передбачена законом підстава для відмови в отриманні повістки.

У тому випадку, якщо військовозобов’язаний просто відмовляється від повістки, тому що не хоче її отримувати, у такому разі можуть бути певні юридичні наслідки, а саме притягнення до адміністративної відповідальності.

"Відмова від отримання повістки в такому разі необґрунтована. Особисте бажання "хочу/не хочу" зовсім не впливає. У нас в Україні військовий стан, обов’язок кожного громадянина захищати свою країну і бути в ТЦКСП за викликом", — розповіла адвокат.

Водночас вона уточнила, що законом не передбачено виклику у військкомат по телефону, адже військовозобов’язаний у такому разі не розписується. Втім, зазначає адвокат, під час воєнного стану конституційні права громадян дещо обмежуються.

Крім того, трапляються випадки, коли військовозобов’язаний отримав повістку, але з датою та часом у територіальному центрі комплектації ще не визначилися. Тоді виклик по телефону з уточненням цієї інформації можна вважати цілком обґрунтованим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як проходитиме мобілізація у травні 2023 року.

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