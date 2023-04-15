В Україні повістки почнуть видавати по-новому: адвокат вказала на головну проблему

Новий підхід додасть проблем військкоматам

В Україні змінилися правила видачі повісток військовозобов’язаним, через що їх тепер можуть видавати незалежно від місця прописки. Однак, це рішення може створити багато проблем для представників територіальних центрів комплектації (ТЦК).

Так адвокат Вікторія Кравченко змоделювала ситуацію, коли чоловік приїхав на один день із Харкова до Львова, проте там йому зустрілися представники ТЦК та захотіли виписати повістку.

Вона зазначила, що не зрозуміло, в який саме військкомат відправлятимуть чоловіка. Якщо у харківський за місцем прописки, то це все одно робитиметься під підписом начальника ТЦК Львова.

"А як може керівник львівського військкомату повною мірою заповнити графи повістки: зокрема, чітко вказати номер розпорядження ТЦК м. Харків та дату його ухвалення та підписання, згідно з яким військовозобов’язаному потрібно буде з’явитися у військкомат Харкова", — зазначила Кравченко.

Адвокат нагадала, що повістка має містити у собі визначені законодавством реквізити. Крім того, вона додала, що єдиного реєстру військовозобов’язаних в Україні немає, а тому незрозуміло, як військкомати обмінюватимуться даними про вручені повістки і як їх відстежуватимуть.

Нагадаємо, нова норма Кабміну щодо зміни правил видачі повісток викликала активне обговорення в Україні, а "Телеграф" поцікавився думкою адвокатів та військових про те, як це вплине на армію та на громадськість.