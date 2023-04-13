Повістки можуть виписувати більшій кількості людей: що змінилося в роботі військкоматів

В Україні трохи змінили порядок видачі повісток

В Україні розширили повноваження ТЦК та СП (колишніх військкоматів) і тепер є ймовірність, що повістки виписуватимуть більшій кількості призовників.

Як йдеться в матеріалі ВВС, такі нововведення навряд чи позначаться на роботі військкоматів, але розширення повноважень ТЦК може спричинити юридичну тяганину.

Відтепер військовозобов’язаним можуть вручати повістки незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку. Також до уваги не береться місце прописки чоловіка.

Постанова №318 "Про внесення змін до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки" від українського уряду з’явилася на "Урядовому порталі" 7 квітня, але поки що до кінця незрозуміло, як вона позначиться на системі вручення повісток.

За українськими законами, чоловік призовного віку під час переїзду на нове місце проживання насамперед має самостійно стати на військовий облік до місцевого військкомату протягом 7 днів.

Як каже юрист Олександр Золотухін, до введення нових правил в Україні також могли вручати повістки не за місцем проживання. При цьому, зазначає фахівець, раніше іногороднім могли не вручати повістки, щоб не навантажувати роботу місцевих центрів комплектації.

"Можливо, більше стане людей, яким вручатимуть повістки у Львові на блокпості, а вони зареєстровані, наприклад, у Самборі. Але це спричинить збільшення навантаження на юристів у військкоматах", — додав він.

Експерт зазначає, що навіть після вручення повістки військовозобов’язані можуть не з’явитися в центр комплектування, що спричинить адміністративну відповідальність і збільшить юридичну тяганину.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у якому законному випадку чоловіки можуть отримати повістку на роботі — пояснення від юристів.