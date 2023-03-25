Вручення повістки під час поїздки до іншої області: адвокат відповіла, чи законні дії військкоматів

Адвокат пояснила, як діяти в такому випадку

Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація, у зв’язку з якими чоловіки до 60 років можуть отримати повістки із закликом на службу в армії. Це документ військовозобов'язаним можуть вручити навіть під час подорожі до іншого регіон, проте, чи законні такі дії, розбирався "Телеграф".

Як пояснила адвокат Ірина Леонова, вручення повісток українським чоловікам не за місцем проживання є незаконним, адже облік такої категорії громадян може здійснюватися виключно за місцем їх реєстрації. За словами експертки, представники територіального центру комплектування, на обліку в якому не перебуває конкретна особа, виписувати їй повістку права не мають. У протилежному разі, документ можна вважати недійсним.

"Якщо так станеться, то варто пояснити, чому ви перебуваєте у тому чи іншому місці, повідомити, що перебуваєте на обліку в іншому населеному пункті", — додала вона.

При умові, що працівники військкомату все ж вручать повістку військовозобов'язаному в іншій області, він може наполягти на складанні акту про відмову від її отримання.

Як відмовитись від повістки

у документі неправильно вказано анкетні дані людини,

повістка вручена особою, яка не має на те прав (неуповноважена особа),

на документі немає печатки ТЦК або підпису військового комісара;

бланк старого зразка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в якому законному випадку чоловіки можуть отримати повістку на роботі — пояснення від юристів.