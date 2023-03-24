Українцям можуть вручати повістки на роботі, але лише в одному випадку

Існує низка певних правил вручення повісток на роботі

Вручати повістки військовозобов’язаним чоловікам в Україні можуть кілька категорій осіб, серед яких також і роботодавці. Однак робити це вони можуть лише в одному разі.

Так, право роботодавців вручати повістки своїм підлеглим передбачене постановою Кабміну №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Про це пише "Судово-юридична газета".

Згідно з цим документом, приймати на роботу або навчання військовозобов’язаного чоловіка можуть лише після постановки його на військовий облік. Жінок, які навчаються на медичних професіях, ставлять на облік на останньому курсі навчання.

Роботодавцям необхідно повідомляти ТЦК та СП про працевлаштування чи звільнення співробітників та надавати інформацію про них, поки ті працюють у компанії.

Наголошується, що військовозобов’язаному чоловікові можуть вручити повістку на роботі. Однак роботодавець може зробити це лише у разі одержання відповідного розпорядження від начальника ТЦК та СП.

Водночас існує низка певних правил вручення повісток на роботі та оповіщення:

видати наказ (розпорядження) про повідомлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, довести його до відома таких осіб під особистий підпис та надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк у відповідний ТЦК;

вручити повістки про явку за викликом до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

письмово з наданням витягів з наказів (розпоряджень) повідомити відповідним ТЦК про осіб з числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів, тимчасово непрацездатних, які перебувають у відпустці чи відрядженні;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям таких осіб до відповідного ТЦК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що капітан 103-ї бригади територіальної оборони Олександр Ганущин пояснив українцям, чому повістки чоловікам почали видавати частіше.