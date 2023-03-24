Украинцам могут вручать повестки на работе, но только в одном случае

Существует ряд определенных правил вручения повесток на работе

Вручать повестки военнообязанным мужчинам в Украине могут несколько категорий лиц, среди которых также находятся работодатели. Однако делать это они могут только в одном случае.

Так, право работодателей вручать повестки своим подчиненным предусмотрено Постановлением Кабмина №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов". Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Согласно данному документу, принимать на работу или обучение военнообязанного мужчину могут только после постановки его на воинский учет. Женщин, которые учатся на медицинских профессиях ставят на учет на последнем курсе обучения.

Работодателям необходимо уведомлять ТЦК и СП о трудоустройстве или увольнении сотрудников и предоставлять информацию о них, пока те работают в компании.

Отмечается, что военнообязанному мужчине могут вручить повестку на работе. Однако работодатель может сделать это только в случае получения соответствующего распоряжения от начальника ТЦК и СП.

В то же время существует ряд определенных правил вручения повесток на работе и оповещения:

выдать приказ (распоряжение) об уведомлении призывников, военнообязанных и резервистов, довести его до сведения таких лиц под личную подпись и отправить копию приказа (распоряжения) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК;

вручить повестки о явке по вызову в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

в письменном виде с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) сообщить соответствующим ТЦК о лицах из числа призывников, военнообязанных и резервистов, временно нетрудоспособных, находящихся в отпуске или командировке;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием таких лиц в соответствующий ТЦК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин объяснил украинцам, почему повестки мужчинам стали выдавать чаще.