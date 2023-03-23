Украинцам стали чаще вручать повестки: почему так происходит

В армии нужны люди, как на фронте, так и в тылу

В Украине уже год продолжается действие военного положения и всеобщей мобилизации. Однако, некоторые граждане могли заметить, что в последнее время повесток в военкомат могло приходить большему числу граждан, чем это было раньше.

Капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин объяснил, почему так происходит сейчас.

По словам военного, новые люди нужны как на фронте, так и для новых подразделений, которые будут работать с техникой или тылом.

"Нам очень нужны люди, поскольку для осваивания приходящей техники нам нужны высокообученные, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле. Поэтому мобилизация однозначно будет продолжена", – сказал он.

Он считает что государство вправе принуждать граждан выполнять закон о мобилизации в военное время.

"Нравится это отдельным гражданам или нет, мобилизационный план должен выполняться. Иначе те, кто не хочет, не дай Бог, продолжат жить в другой стране. Темпы мобилизации, которые мы видим сейчас, они очевидно выше, чем были полгода назад, но они связаны с тем, что путин довел до огромных цифр планы по мобилизации с той стороны", — говорит Ганущин.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких случаях можно законно отказаться от повестки в военкомат.

Также мы сообщали, что повестки на улице могут вручить не всем.