Українцям стали частіше вручати повістки: чому так відбувається

В армії потрібні люди як на фронті, так і в тилу.

В Україні вже рік триває дія воєнного стану та загальної мобілізації. Однак деякі громадяни могли помітити, що останнім часом повісток у військкомат могло приходити більшій кількості громадян, ніж це було раніше.

Капітан 103-ї бригади територіальної оборони Олександр Ганущин пояснив, чому зараз так відбувається.

За словами військового, нові люди потрібні як на фронті, так і для нових підрозділів, які працюватимуть із технікою чи тилом.

"Нам дуже потрібні люди, оскільки до тієї техніки, котра приходить, нам потрібні високонавчені, вмотивовані бійці, які вміють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати, нам потрібні люди для тилової служби і для служби на нулі. Тому мобілізація однозначно буде продовжена", — сказав він.

Він вважає, що держава має право примушувати громадян виконувати закон про мобілізацію у воєнний час.

Подобається це окремим громадянам чи ні, мобілізаційний план має виконуватися. Інакше ті, хто не хоче, не дай Бог, продовжать жити в іншій країні. Темпи мобілізації, які ми бачимо зараз, вони очевидно є вищими, ніж були півроку тому, але вони пов'язані з тим, що путін довів до величезних цифр плани по мобілізації з того боку", — каже Ганущин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в яких випадках можна законно відмовитися від повістки до військкомату.

Також ми повідомляли, що повістки на вулиці можуть вручити не всім.