Вручили повестку в другом городе: что делать и законно ли это

В Украине призывники и военнообязанные состоят на военном учете по территориальной принадлежности

В Украине продолжается действие военного положения и всеобщей мобилизации и в связи с этим наши граждане продолжают получать повестки в военкоматы. Иногда может случится так, что военнообязанным могут попытаться вручить этот документ, когда они находятся на территорий другой области, однако такие действия представителей ТЦК являются незаконными.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на слова адвоката Ирины Леоновой.

Она отметила, что призывники и военнообязанные состоят на военном учете по территориальной принадлежности, а поэтому вручать повестку от ТЦК, к которой вы не приписаны, не должны.

"Вручение повестки не по месту жительства незаконно, поскольку учет военнообязанных осуществляется по месту регистрации", — говорит Леонова.

Как поступать, если вручают повестку не по месту регистрации

При вручении повестки следует учитывать, что представители ТЦК не имеют права направлять для прохождения каких-либо действий в центры комплектования в другой области.

В то же время, работники военкоматов могут направить в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных по месту нахождения на учете.

Адвокат советует объяснить, почему вы находитесь в том или ином месте, сообщить, что состоите на учете в другом населенном пункте.

Если повестку все равно вручают, можно настаивать на составлении акта об отказе от его получения.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких случаях возможно отказаться от повестки.

Также мы сообщали, что в ВСУ объяснили, почему не стоит бояться мобилизации.