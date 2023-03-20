"Дело за Минобороны": Федоров сказал, будут ли вручать повестки в армию через "Дию"

Вручение повесток через "Дию" станет репутационным ударом по цифровизации в Украине

Украинцам не будут выписывать повестки через приложение "Дия". Это не имеет смысла до тех пор, пока реестр военнообязанных украинцев не будет сформирован правильно.

Об этом в интервью шеф-редактору Obozrevatel Оресту Сохару рассказал экс-глава Минцифры Украины Михаил Федоров. По его словам, сперва Минобороны должно привести в порядок реестр военнообязанных и лишь после этого его можно использовать для вручения повесток через "Дию".

"Там вопрос в реестре военнообязанных. Пока этот реестр не будет качественным, любая цифровизация будет необъективна, некорректна и несправедлива. Сначала в Минобороны должны улучшить данные в реестрах, а уже после внедрять другие инструменты", — сказал Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что в Украине не должно сейчас даже речи идти о том, чтобы вручать повестки через портал или приложение "Дия". Кроме того, цифровизация в Украине внедряется для того, чтобы у граждан росло доверие, и не может быть цифровизации, в которой люди не доверяют продукту.

"Нужно делать все логично, и чтобы люди хотели пользоваться. Не нужно отпугивать и делать какие-то нелогичные решения. Поэтому сперва качественные данные, построить реестр, а потом уже думать о цифровизации, как отправлять эти повестки. Сейчас такого проекта нет, и мы над ним не работаем и не планируем", — подчеркнул Михаил Федоров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что уволенного Михаила Федорова хотят назначить на новую должность — вице-премьером по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министром цифровой трансформации.