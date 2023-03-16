До 5 лет тюрьмы за игнорирование повестки: в каком случае это возможно

За уклонение от службы мужчине грозит тюрьма

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации мужчинам в Украине продолжают вручать повестки. Всего их существует четыре вида, одним из которых является мобилизационное распоряжение. Украинцам рассказали, что грозит за игнорирование такой повестки и что она означает для военнообязанного.

На эти вопросы детально ответили в Комитете по правам человека в своем официальном Telegram-канале. Отмечается, что такого вида повестка вручается тем мужчинам, которые уже прошли медицинскую комиссию и были признаны годными к несению военной службы.

После получения мобилизационного распоряжение мужчине необходимо явиться в течение 24 часов после объявления мобилизации в определенный призывной пункт.

Какое наказание грозит за игнорирование повестки

За игнорирование данного вида повестки военнообязанному предусмотрена уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса. Таким образом, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

С объявлением о подозрении уклонист имеет право на получение помощи адвоката в соответствии с Законом Украины "О безвозмездной правовой помощи", услуги которого оплачивает государство. Для этого необходимо подавать ходатайство следователю.

Далее следователь должен внести постановление о привлечении защитника и назначении адвоката, после чего постановление будет направлено в региональный центр безвозмездной вторичной правовой помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что повестки в Украине продолжают вручать мужчинам в общественных местах. Юрист Илья Шипко рассказал, кому точно их не смогут выдать на улицах.