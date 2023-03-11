В чем разница между повестками старого и нового образца: подробное объяснение

Украинцам советуют внимательно читать повестки, ведь старые образцы уже не действительны

В Украине продолжается мобилизация и военное положение. Недавно правительство утвердило новые правила военного учета в стране, вместе с которыми изменились и образцы повесток.

На канале Ты же ЮРИСТ рассказали о том, как отличить старые повестки от новых. Важно обращать внимание на формулировки в документе.

Порядок военного учета от 7 декабря 2016 утратил свою силу, а вместе с ним и образцы повесток. Что же изменилось в новых повестках? Во-первых, расширили перечень органов, в которые должен явиться призывник. К ТЦК и СП добавили СБУ и подразделения Службы внешней разведки, но это только для определенной категории военнообязанных.

Во-вторых, увеличился перечень документов, которые нужно принести в военкомат вместе с повесткой. К паспорту, военному билету и приписному добавился индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

И, в-третьих, изменился пункт об ответственности за неявку в ТЦК и СП. Если гражданин, которому вручили повестку, не явился в центр комплектования без уважительной причины, то ему грозит ответственность. Формулировка в повестке старого образца была иной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в каком случае вручение повесток считается незаконным. Незаконное вручение повестки не несет никаких последствий военнообязанному.