Новый порядок воинского учета в Украине: кому придется обязательно прийти в военкоматы

Ряду украинцев и украинок в обязательном порядке придется ставать на воинский учет

С 3 января в Украине поменялся порядок постановки военнообязанных на воинский учет, как и список тех, кто в обязательном порядке должен явиться в центр комплектации и социальной поддержки (бывшие военкоматы).

"Телеграф" разбирался в нюансах нового порядка. Как и прежде постановке на персонально-первичный воинский учет подлежат мужчины призывного возраста, то есть от 17 до 27 лет.

Кроме того, в военкоматы должны прийти военнообязанные и резервисты, которые не достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Обязательной постановке на воинский учет подлежат также женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специализацию.

Также на учет могут стать другие женщины, которые имеют специальность или профессию, схожую со специальностью из перечня утвержденном Министерством обороны. Впрочем, для них это происходит на добровольном основании.

В случаях, когда военнообязанный достиг предельного возраста, то есть 60 лет, ему необходимо явиться в ТЦК в течение семи дней для того, чтобы сняться с учета.

Напомним, новые правила также затронули порядок выезда военнообязанных за границу, а также порядок контроля за ними со стороны дипломатических представительств.