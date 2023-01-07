Новий порядок військового обліку в Україні: кому доведеться обов’язково прийти у військкомати

Ряду українців та українок обов’язково доведеться ставати на військовий облік

З 3 січня в Україні змінився порядок постановки військовозобов’язаних на військовий облік, а також список тих, хто в обов’язковому порядку має з’явитися до центру комплектації та соціальної підтримки (колишні військкомати).

"Телеграф" розбирався у нюансах нового порядку. Як і раніше, постановці на персонально-первинний військовий облік підлягають чоловіки призовного віку, тобто від 17 до 27 років.

Крім того, у військкомати мають прийти військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі.

Обов'язковій постановці на військовий облік також підлягають жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціалізацію.

Також на облік можуть стати інші жінки, які мають спеціальність або професію, схожу на спеціальність із переліку затвердженого Міністерством оборони. Втім, для них це відбувається на добровільній основі.

У випадках, коли військовозобов’язаний досяг граничного віку, тобто 60 років, йому необхідно з’явитися до ТЦК протягом семи днів для того, щоб знятись з обліку.

Нагадаємо, нові правила також торкнулися порядку виїзду військовозобов’язаних за кордон, а також порядку контролю за ними з боку дипломатичних представництв.