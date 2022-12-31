В Украине утвердили новый порядок учета призывников и резервистов: его будут вести по месту работы

Также на 3 месяца продлен срок действия бронирования военнообязанных в условиях военного положения

В поисках путей поддержки экономики Украины в 2023 году Кабинет министров 30 декабря утвердил новый порядок воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом написал в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Утвержден новый порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Порядком предусмотрено осуществление ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины", — написал он.

Следовательно, учет будет осуществляться в сотрудничестве с Нацагентством по вопросам госслужбы и Госстатом.

Утвержденный порядок "совершенствует отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в вопросах организации и ведения воинского учета", — считает чиновник.

Мельничук также сообщил, что правительство продлило отсрочку от призыва при мобилизации. В частности, Кабмин продлил еще на 3 месяца срок действия бронирования военнообязанных в условиях военного положения.Кроме того, на заседании правительство решило прекратить действие соглашения между Украиной и Россией о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, которое было осуществлено 19.10.1992 в Киеве.

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