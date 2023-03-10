Повестки на улицах: украинцам объяснили, нужно ли показывать свои документы военкому

Предоставлять свои документы нужно только в одном случае

В Украине мужчинам призывного возраста продолжают вручать повестки не только по домашним адресам, но и в общественных местах. Кроме того, у военнообязанных мужчин могут попросить предоставить личные документы. Однако выполнять это требование нужно только в одном случае.

Адвокат Ростислав Кравец в комментарии ТСН объяснил, что предоставлять свои документы нужно только представителю полиции и в том случае, если он представится и уведомит о причинах проверки. В этом случае мужчине могут выписать повестку.

По его словам, если военнослужащий просит предоставить документы, спорить с ним не нужно. Лучше поблагодарить его за внимание и идти дальше. Он не имеет права вас задерживать.

Также адвокат напомнил, что военных обязали носить бодикамеры, чтобы процесс вручения повестки был зафиксирован во избежание различных инцидентов. Во время общения с военным мужчина может поинтересоваться у него, включена ли камера, чтобы иметь доказательства. Кроме того, он может самостоятельно снимать происходящее на телефон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Владислав Юрчак объяснил, в каких случаях вручение повестки военнонообязанным мужчинам будет считаться незаконным.