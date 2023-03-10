Повістки на вулицях: українцям пояснили, чи потрібно показувати свої документи військкому

Надавати свої документи потрібно лише в одному випадку

В Україні чоловікам призовного віку продовжують вручати повістки не лише за домашніми адресами, а й у громадських місцях. Крім того, у військовозобов’язаних чоловіків можуть попросити надати особисті документи. Однак виконувати цю вимогу потрібно лише в одному випадку.

Адвокат Ростислав Кравець у коментарі ТСН пояснив, що надавати свої документи потрібно лише представнику поліції й в тому випадку, якщо він представиться та повідомить про причини перевірки. У цьому разі чоловікові можуть виписати повістку.

За його словами, якщо військовослужбовець просить надати документи, сперечатися з ним не потрібно. Краще подякувати йому за увагу та йти далі. Він не має права затримувати вас.

Також адвокат нагадав, що військових зобов’язали носити бодікамери, щоб процес вручення повістки був зафіксований задля уникнення різних інцидентів. Під час спілкування з військовим чоловік може поцікавитися у нього, чи камера включена, щоб мати докази. Крім того, він може самостійно знімати те, що відбувається, на телефон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Владислав Юрчак пояснив, у яких випадках вручення повістки військовозобов’язаним чоловікам вважатиметься незаконним.