У чому різниця між повістками старого та нового зразка: докладне пояснення

Українцям радять уважно читати повістки, адже старі зразки вже не дійсні

В Україні триває мобілізація та воєнний стан. Нещодавно уряд затвердив нові правила військового обліку в країні, разом із якими змінилися і зразки повісток.

На каналі Ти ж ЮРИСТ розповіли про те, як відрізнити старі повістки від нових. Важливо звертати увагу на формулювання у документі.

Порядок військового обліку від 7 грудня 2016 року втратив свою силу, а разом з ним і зразки повісток. Що ж змінилося у нових повістках? По-перше, розширили перелік органів, до яких має з’явитися призовник. До ТЦК та СП додали СБУ та підрозділи Служби зовнішньої розвідки, але це лише для певної категорії військовозобов’язаних.

По-друге, збільшився перелік документів, які потрібно принести до військкомату разом із повісткою. До паспорта, військового квитка та приписного додався індивідуальний ідентифікаційний номер (ІІН).

І, по-третє, змінився пункт про відповідальність за неявку до ТЦК та СП. Якщо громадянин, якому вручили повістку, не з’явився до центру комплектування без поважної причини, йому загрожує відповідальність. Формулювання на повістці старого зразка були інакшим.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, у якому разі вручення повісток вважається незаконним. Незаконне вручення повістки не має жодних наслідків військовозобов’язаному.