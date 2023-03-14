Повестки в Украине выдают на улицах: кому точно не смогут их вручить

Юрист назвал случай, в котором мужчине не смогут вручить повестку

В Украине военнообязанным мужчинам продолжают вручать повестки и нередко это делают в общественных местах. Однако вручать их могут далеко не во всех случаях.

Юрист Илья Шипко объяснил, что перед вручением данного документа сотрудники военкомата должны установить личность человека, которому они намерены дать повестку, поскольку без этого процедура будет невозможна. Если мужчине, к примеру, больше 60 лет, то он уже не является военнообязанным, и, следовательно, повестку ему выдать не могут.

"Если личность не установлена, то понятно, что повестка не может быть выписана, потому что нет данных. А выписать повестку без установления данных нельзя", — сказал юрист.

По словам Шипко, мужчине необходимо расписаться в соответствующем документе при получении повестки. При этом, повестка должна быть обязательно заполнена всеми необходимыми реквизитами, подписана военным комиссаром и с печатью.

"Не каждый человек в военной форме является представителем военкомата и имеет право на вручение повестки. При вручении повестки работник центра комплектования должен представиться и при необходимости предъявить соответствующее удостоверение. Его данные можно записать", — напомнил Илья Шипко.

Также юрист подчеркнул, что можно отказаться от получения повестки, но при этом должен быть составлен акт в присутствии свидетелей и в дальнейшем это может расцениваться как уклонение от военной службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Андрей Новак объяснил украинцам, в каких случаях вручение повестки военнообязанным будет считаться незаконным.