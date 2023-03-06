Вручение повесток в Украине: в каких случаях оно незаконно

Есть несколько случаев, в которых вручение повестки будет считаться незаконным

Во время военного положения и общей мобилизации мужчинам в Украине продолжают вручать повестки, в том числе, и в общественных местах. Однако военнообязанным мужчинам важно знать, в каких случаях вручение повестки является незаконным.

Адвокат Андрей Новак объяснил, какие есть нюансы при выдаче повесток военнообязанным. По его словам, незаконным является заполнение повестки со слов гражданина. Об этом сообщает издание НСН.

Так, к моменту вручения этот документ уже должен быть полностью заполнен. В нем должны быть указаны ФИО, адрес проживания, печать и подпись должностного лица и цель вызова в военкомат. Если нет хотя бы одного из перечисленных пунктов — повестка считается недействительной.

В каких случаях вручение повестки будет незаконным:

если ее передадут мужчине через родственников;

если ее наклеят на ворота или входную дверь (документ должен быть вручен лично в руки получателю под подпись);

если повестку присылают по телефону через смс.

Кто может вручать повестки

сотрудники центров комплектования;

работодатели;

руководители учебных заведений;

представители органов местного самоуправления и обслуживающих компаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли полицейские в Украине заниматься вручением повесток в армию мужчинам.