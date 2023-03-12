Как вести себя украинцам, которым пытаются вручить повестку: советы от юриста

Адвокат составил памятку для украинцев, как общаться с представителями военкоматов

В Украине по-прежнему действует военное положение и всеобщая мобилизация. В связи с этим многие наши граждане продолжают получать повестки в армию. Поэтому адвокат Роман Симутин составил памятку для украинцев, как общаться с представителями военкоматов.

Об этом сообщает УНИАН.

Юрист отметил, что документы на основании указанных 6 пунктов 32 статьи Закона Украины О Нацполиции может проверить только представитель полиции, который находится с работником ТЦК. Поэтому, если вам не сообщили причину проверки, документы вы можете не предоставлять, а отговорка по типу — "у нас военное положение" не является основанием, утверждает адвокат. Документы можно не передавать в руки, а просто показать. Он добавил, что может возникнуть ситуация, когда на гражданина начнут давить за отказ показывать документы и говорить, что будут составлять акт об отказе от вручения повестки. Но если вы не предоставили документы, такие действия являются незаконными. И задержать за отказ от получения повестки вас не имеют права.

Он подчеркнул, что ни в коем случае не нужно оскорблять представителей ТЦК и полиции, бить их, материть. Ведь это уже — законное основание для задержания.

"Если вас принудительно задержали и доставили в ТЦК без составления протокола, требуйте адвоката, потому что это незаконно. Ничего не подписывайте до его прибытия. Если пригласят двух понятых, пишите в протоколе: задержание незаконное, отказывают в предоставлении правовой помощи", —говорит Симутин.

Симутин объяснил, что задержание не может быть продолжительнее 3 часов. И отсчет начинается с момента, когда к вам подошли представители ТЦК и полиции. Если не отпускают, вы без адвоката, звоните по номеру 102.

Напомним, ранее мы писали, в чем разница между повестками старого и нового образца. Украинцам советуют вчитываться в документы.

Также мы сообщали, кто в Украине не имеет права вручать повестки военнообязанным.