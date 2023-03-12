Як поводитися українцям, яким намагаються вручити повістку: поради від юриста

Адвокат склав пам’ятку для українців, як спілкуватися з представниками військкоматів

В Україні, як і раніше діє воєнний стан і загальна мобілізація. У зв’язку з цим багато наших громадян продовжують отримувати повістки до армії. Тому адвокат Роман Симутін склав пам’ятку для українців, як спілкуватись із представниками військкоматів.

Про це повідомляє УНІАН.

Юрист зазначив, що документи на підставі зазначених 6 пунктів 32 статті Закону України "Про Нацполіцію " може перевірити лише представник поліції, який перебуває з працівником ТЦК. Тому, якщо вам не повідомили причину перевірки, документи ви можете не надавати, а відмовка на кшталт — "у нас військовий стан" не є підставою, стверджує адвокат. Документи можна не передавати до рук, а просто показати. Він додав, що може виникнути ситуація, коли на громадянина почнуть тиснути за відмову показувати документи і говорити, що складатимуть акт про відмову від вручення повістки. Але якщо ви не надали документи, такі дії є незаконними. І затримати за відмову від отримання повістки вас не мають права.

Він наголосив, що в жодному разі не потрібно ображати представників ТЦК та поліції, бити їх, материти. Адже це вже законна підстава для затримання.

"Якщо вас примусово затримали й доставили до ТЦК без складання протоколу, вимагайте адвоката, бо це незаконно. Нічого не підписуйте до його прибуття. Якщо запросять двох понятих, пишіть у протоколі: затримання незаконне, відмовляють у наданні правової допомоги", — каже Симутін..

Симутін пояснив, що затримання не може бути тривалішим за 3 години. І відлік починається з моменту, коли до вас підійшли представники ТЦК та поліції. Якщо не відпускають, ви без адвоката, дзвоніть за номером 102.

Нагадаємо, раніше ми писали, у чому різниця між повістками старого та нового зразка. Українцям радять вчитуватись у документи.

Також ми повідомляли, хто в Україні не має права вручати повістки військовозобов’язаним.