Вручение повесток в Украине: омбудсмен объяснил, кто и где их может выдавать
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Есть четыре категории лиц, которые могут вручать повестки
Военнообязанным мужчинам в Украине продолжают вручать повестки во время военного положения и общей мобилизации, продленной ранее до 20 мая. Подробно о том, кто и где может выдавать повестки, в своем Telegram-канале объяснил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Повестки уже в течение долгого времени вручают не только по домашним адресам, но и в общественных местах, к примеру, в кафе, на улицах, блокпостах, в парках и так далее. Однако место вручения повесток никак не регламентировано законодательством, а потому, если мужчинам их вручают в вышеперечисленных местах, это не противоречит закону.
Кто может вручать повестки
- органы местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;
- управляющие многоквартирных домов;
- должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.
Лубинец отметил, что военнообязанный имеет право уточнить, кто выдает ему повестку и проверить удостоверение должностного лица.
Также омбудсмен рекомендует тщательно ознакомиться с повесткой и проверить правильность заполнения документов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сотрудникам ТЦК и СП, которые занимаются вручением повесток военнообязанным, планируют выдавать бодикамеры. Таким образом, процесс вручения документа будет снят на видео.