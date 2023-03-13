Вручение повесток в Украине: омбудсмен объяснил, кто и где их может выдавать

Есть четыре категории лиц, которые могут вручать повестки

Военнообязанным мужчинам в Украине продолжают вручать повестки во время военного положения и общей мобилизации, продленной ранее до 20 мая. Подробно о том, кто и где может выдавать повестки, в своем Telegram-канале объяснил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Повестки уже в течение долгого времени вручают не только по домашним адресам, но и в общественных местах, к примеру, в кафе, на улицах, блокпостах, в парках и так далее. Однако место вручения повесток никак не регламентировано законодательством, а потому, если мужчинам их вручают в вышеперечисленных местах, это не противоречит закону.

Кто может вручать повестки

органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов;

должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.

Лубинец отметил, что военнообязанный имеет право уточнить, кто выдает ему повестку и проверить удостоверение должностного лица.

Также омбудсмен рекомендует тщательно ознакомиться с повесткой и проверить правильность заполнения документов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сотрудникам ТЦК и СП, которые занимаются вручением повесток военнообязанным, планируют выдавать бодикамеры. Таким образом, процесс вручения документа будет снят на видео.