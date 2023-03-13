Вручення повісток в Україні: омбудсмен пояснив, хто і де їх може видавати

Є чотири категорії осіб, які можуть вручати повістки

Військовозобов’язаним чоловікам в Україні продовжують вручати повістки під час воєнного стану та загальної мобілізації, продовженої раніше до 20 травня. Докладно про те, хто і де може видавати повістки українцям, у своєму Telegram-каналі пояснив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Повістки вже протягом тривалого часу вручають не тільки за домашніми адресами, а й у громадських місцях, наприклад, у кафе, на вулицях, блокпостах, у парках і так далі. Однак місце вручення повісток ніяк не регламентоване законодавством, а тому, якщо чоловікам їх вручають у перерахованих вище місцях, це не суперечить закону.

Хто може вручати повістки

органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, навчальних закладів;

управителі багатоквартирних будинків;

посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки.

Лубінець зазначив, що військовозобов’язаний має право уточнити, хто видає йому повістку та перевірити посвідчення посадової особи.

Також омбудсмен рекомендує ретельно ознайомитись з повісткою та перевірити правильність заповнення документів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що співробітникам ТЦК та СП, які займаються врученням повісток військовозобов’язаним, планують видавати бодікамери. Таким чином, процес вручення документа буде знято на відео.