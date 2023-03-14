Повістки в Україні видають на вулицях: кому точно не зможуть їх вручити

Юрист назвав випадок, у якому чоловікові не зможуть вручити повістку

В Україні військовозобов’язаним чоловікам продовжують вручати повістки та нерідко це роблять у громадських місцях. Однак вручати їх можуть далеко не завжди.

Юрист Ілля Шипко пояснив, що перед врученням цього документа співробітники військкомату мають встановити особу людини, якій вони мають намір дати повістку, оскільки без цього процедура буде неможлива. Якщо чоловікові, наприклад, більш як 60 років, він не є військовозобов’язаним, отже, повістку йому видати що можуть.

"Якщо особу не встановлено, то зрозуміло, що повістка не може бути виписана, тому що немає даних. А виписати повістку без встановлення даних не можна", — сказав юрист.

За словами Шипка, чоловікові необхідно розписатися у відповідному документі при отриманні повістки. При цьому повістка повинна бути обов’язково заповнена всіма необхідними реквізитами, підписана військовим комісаром і з печаткою.

"Не кожна людина у військовій формі є представником військкомату і має право на вручення повістки. При врученні повістки працівник центру комплектування має представитися і за необхідності пред’явити відповідне посвідчення. Його дані можна записати", — нагадав Ілля Шипко.

Також юрист підкреслив, що можна відмовитись від отримання повістки, але при цьому має бути складений акт у присутності свідків і надалі це може розцінюватися як ухилення від військової служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Андрій Новак пояснив українцям, у яких випадках вручення повістки військовозобов’язаним вважатиметься незаконним.