До 5 років в’язниці за ігнорування повістки: в якому разі це можливо

За ухилення від служби чоловікові загрожує в’язниця

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації чоловікам в Україні продовжують вручати повістки. Усього їх існує чотири види, одним з яких є мобілізаційне розпорядження. Українцям розповіли, що загрожує за ігнорування такої повістки й що вона означає для військовозобов’язаного.

На ці запитання детально відповіли у Комітеті з прав людини у своєму офіційному Telegram-каналі. Зазначається, що такий вид повістки вручається тим чоловікам, які вже пройшли медичну комісію та були визнані придатними до несення військової служби.

Після отримання мобілізаційного розпорядження чоловікові необхідно з’явитись протягом 24 годин після оголошення мобілізації у певний призовний пункт.

Яке покарання загрожує за ігнорування повістки

За ігнорування цього виду повістки військовозобов’язаному передбачена кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу. Таким чином, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

З оголошенням про підозру ухилянт має право на отримання допомоги адвоката відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу", послуги якого оплачує держава. Для цього необхідно подавати клопотання слідчому.

Далі слідчий має внести ухвалу про залучення захисника та призначення адвоката, після чого ухвалу буде направлено в регіональний центр безоплатної вторинної правової допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що повістки в Україні продовжують вручати чоловікам у громадських місцях. Юрист Ілля Шипко розповів, кому їх точно не зможуть видати на вулицях.