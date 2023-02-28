Мобилизация продолжается: какие есть виды повесток и в каких случаях их вручают

Всего есть четыре вида повесток

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации, а это означает, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут продолжать получать повестки. Однако далеко не всегда врученная повестка означает, что военнообязанного отправят на фронт. "Телеграф" разобрался, какие есть виды повесток и что означает каждая из них.

Нередко мужчинам вручают повестку для того, чтобы они уточнили свои данные в военкомате, поскольку далеко не все делают это своевременно. Об этом рассказала заведующая сектором Великописаревского бюро правовой помощи Людмила Мусиенко.

В настоящее время в Украине есть четыре вида документов, которые можно назвать общим термином "повестка".

Повестка для уточнения данных

Данный вид повесток вручают мужчинам для внесения в базу данных личности призывника, информации о его семейном положении, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей. По результатам проверки могут быть выявлены основания для освобождения мужчины от службы в армии, к примеру, при наличии ребенка.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК)

Такая повестка обязывает мужчину пройти медицинское обследование. К ней прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного, в которой указывается, годен он к срочной службе или же нет.

Повестка-призыв на срочную военную службу

В данном виде повесток указан срок, в который мужчине нужно явиться к призывному участку. Также в ней отмечается, что себе необходимо иметь: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение (при наличии).

Мобилизационное распоряжение

Эти повестки вручают военнообязанным лицам, которые прошли медицинскую комиссии и были признаны годными к несению военной службы. В основном мобилизационное распоряжение вручается при объявлении мобилизации. В нем указана информация о том, что военнообязанный должен явиться в призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации в стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть причины для того, чтобы военнообязанный мог не явиться в военкомат после получения повестки.