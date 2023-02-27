Неявка в военкомат после повестки — названы три законных причины для этого

Существует только три уважительные причины неявки в военкомат

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, в связи с которыми военнообязанные мужчины могут получить повестки с призывом на военную службу. Однако для тех, кто военкомат так и не посетит , предусмотрены определенные наказания. Что касается исключений, то их предусмотрено всего три.

Как сообщил Урядовий портал, перечень наказаний за неявку в военкомат после получения повестки с призывом на службу, весной 2022 сократили. Поэтому существует лишь несколько веских причин, ввиду которых военнообязанный все же имеет право не прибыть в ТЦК.

Что отнесут к веским причинам

Болезнь, не позволяющая самостоятельно передвигаться.

Необходимость наблюдения за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/мужа (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть других близких родственников, которые могут взять на себя уход за больным человеком).

Открыто уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Чтобы уважительная причина была подтверждена, военнообязанный должен предоставить представителям ТЦК соответствующие документы и справки.

Кроме того, уважительной причиной неявки может стать смерть близкого родственника или родственников супруги/супруга. В таком случае прийти в ТЦК разрешается не позднее чем за 7 дней до начала сборов.

Какое наказание ждет за неявку

Если попавший под мобилизацию человек просто игнорирует первую повестку, тогда ему, скорее всего, светит админштраф от 85 до 119 гривен. После он увеличится до 255 гривен. Однако существует и уголовная ответственность. Ее применяют в случае, если призывник явился в военкомат, прошел медкомиссию, а затем не вернулся для несения службы или уточнения других моментов. В таком случае может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам объяснили, имеют ли они возможность обжаловать вручение повестки.