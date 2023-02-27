Неявка у військкомат після повістки - названо три законні причини для цього

Існує лише три поважні причини не з'явитися у військкомат

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, у зв’язку з якими військовозобов’язані чоловіки можуть отримати повістки із призовом на військову службу. Однак для тих, хто до військкомату так і не навідається, передбачені певні покарання. Що стосується винятків, то їх передбачено лише три.

Як повідомив Урядовий портал, перелік покарань за неявку до військкомату після отримання повістки із призовом на службу, весною 2022 року скоротили. Тому наразі існує лише кілька вагомих причин, з огляду на які військовозобов'язаний все ж має право не прибути до ТЦК.

Що віднесуть до вагомих причин

Хвороба, яка не дозволяє самостійно пересуватися.

Необхідність нагляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками йди дружини/чоловіка (ці особи повинні проживати разом з військовозобов'язаним, також не повинно бути інших близьких родичів, які можуть взяти на себе догляд за хворою людиною).

Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення чи кримінального покарання щодо військовозобов'язаного або резервіста.

Щоб поважна причина була підтверджена, військовозобов'язаний повинен надати представникам ТЦК відповідні документи та довідки.

Окрім цього, поважною причиною неявки може стати смерть близького родича або родичів дружини/чоловіка. В такому випадку прийти до ТЦК дозволяється не пізніше, аніж за 7 днів до початку зборів.

Яке покарання чекає за неявку

Якщо людина, котра потрапила під мобілізацію, просто ігнорує першу повістку, тоді їй, швидше за все, світить адмінштраф від 85 до 119 гривень. Після він збільшиться до 255 гривень. Однак існує й кримінальна відповідальність. Її застосовують у разі, якщо призовник з’явився до військкомату, пройшов медкомісію, а потім не повернувся для несення служби чи уточнення інших моментів. В такому разі може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям пояснили, чи мають вони можливість оскаржити вручення повістки.