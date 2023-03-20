"Справа за Міноборони": Федоров сказав, чи вручатимуть повістки в армію через "Дію"

Вручення повісток через "Дію" стане репутаційним ударом по цифровізації в Україні

Українцям не виписуватимуть повістки через додаток "Дія". Це не має сенсу доти, доки реєстр військовозобов’язаних українців не буде сформований правильно.

Про це в інтерв’ю шеф-редактору Obozrevatel Оресту Сохару розповів екс-глава Мінцифри України Михайло Федоров. За його словами, спочатку Міноборони має упорядкувати реєстр військовозобов’язаних і лише після цього його можна використовувати для вручення повісток через "Дію".

"Там питання в реєстрі військовозобов’язаних. Поки цей реєстр не буде якісним, будь-яка цифровізація буде необ’єктивною, некоректною і несправедливою. Спочатку в Міноборони повинні поліпшити дані в реєстрах, а вже після впроваджувати інші інструменти", — сказав Михайло Федоров.

Він підкреслив, що в Україні не повинні зараз навіть говорити про те, щоб вручати повістки через портал або додаток "Дія". Крім того, цифровізація в Україні впроваджується для того, щоб у громадян зростала довіра і не може бути цифровізації, в якій люди не довіряють продукту.

"Потрібно робити все логічно, і щоб люди хотіли користуватися. Не треба відлякувати і робити якісь нелогічні рішення. Тому спершу якісні дані, побудувати реєстр, а потім уже думати про цифровізацію, як надсилати ці повістки. Зараз такого проекту немає, і ми над ним не працюємо і не плануємо", — наголосив Михайло Федоров.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що звільненого Михайла Федорова хочуть призначити на нову посаду – віце-прем’єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністром цифрової трансформації.