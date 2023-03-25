Вручение повестки во время поездки в другую область: адвокат ответила, законны ли действия военкоматов

Адвокат объяснила, как поступать в таком случае

Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, в связи с которыми мужчины до 60 лет могут получить повестки с призывом на службу в армии. Это документ военнообязанным могут вручить даже во время путешествия в другой регион, однако, законны ли такие действия, разбирался "Телеграф".

Как пояснила адвокат Ирина Леонова, вручение повесток украинским мужчинам не по месту жительства незаконно, ведь учет такой категории граждан может осуществляться исключительно по месту их регистрации. По словам эксперта, представители территориального центра комплектования, на учете в котором не состоит конкретное лицо, выписывать ему повестку права не имеют. В противном случае документ можно считать недействительным.

"Если так произойдет, то следует объяснить, почему вы состоите в том или ином месте, сообщить, что состоите на учете в другом населенном пункте", — добавила она.

При условии, что работники военкомата все же вручат повестку военнообязанному в другой области, он может настоять на составлении акта об отказе от его получения.

Как отказаться от повестки

в документе неправильно указаны анкетные данные человека,

повестка вручена лицом, не имеющим на то прав (неуполномоченное лицо),

на документе отсутствует печать ТЦК или подпись военного комиссара;

бланк старого образца.

Ранее "Телеграф" сообщал, в каком законном случае мужчины могут получить повестку на работе — объяснение от юристов.