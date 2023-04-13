Повестки могут выписывать большему числу людей: что изменилось в работе военкоматов

В Украине немного изменили порядок выдачи повесток

В Украине расширили полномочия ТЦК и СП (бывших военкоматов) и теперь есть вероятность, что повестки будут выписывать большему числу призывников.

Как говорится в материале BBC, такие нововведение вряд ли отразятся на работе военкоматов, но расширение полномочий ТЦК может повлечь за собой юридическую волокиту.

Отныне военнообязанным могут вручать повестки вне зависимости от того, где они состоят на воинском учете. Также во внимание не берется и место прописки мужчины.

Постановление №318 "О внесении изменений в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки" от украинского правительства было опубликовано 7 апреля, но пока до конца непонятно, как оно отразится на системе вручения повесток.

По украинским законам, мужчина призывного возраста при переезде на новое место жительства первым делом должен самостоятельно встать на военный учет в местный военкомат в течение 7 дней.

Как говорит юрист Александр Золотухин, до введения новых правил в Украине также могли вручать повестки не по месту жительства. При этом, отмечает специалист, ранее иногородним могли не вручать повестки для того, чтобы не нагружать работу местных центров комплектации.

"Возможно, больше станет людей, которым будут вручать повестки во Львове на блокпосте, а они зарегистрированы, например, в Самборе. Но это повлечет увеличение нагрузки на юристов в военкоматах", — добавил он.

Эксперт отмечает, что даже после вручения повестки военнообязанные могут не явиться в центр комплектования, что повлечет за собой административную ответственность и увеличит юридическую волокиту.

Ранее "Телеграф" сообщал, в каком законном случае мужчины могут получить повестку на работе — объяснение от юристов.