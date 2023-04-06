Вручение повесток в Украине: только одна категория граждан может отказаться прямо на улице

Отказаться от повестки можно при наличии важного документа

Пока в Украине продолжается военное положение и мобилизация, гражданам призывного возраста будут вручать повестки. Делать это могут представители ТЦК СП в любом месте, даже на улице. Но есть одна категория граждан, которые могут отказаться от повестки, не являясь в военкомат.

Об этом подробно рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач. По его словам, лишь одна категория украинцев может отказаться принимать повестку прямо на улице, предъявив определенные документы.

Речь идет о военнообязанных, которые имеют бронь от мобилизации на своем месте работы. Если представители военкомата захотят вручить повестку этой категории граждан, то военнообязанный должен предъявить документы о наличии брони и имеет право отказаться от повестки. Другие же категории военнообязанных должны после вручения повестки обязательно явиться в ТЦК СП.

Но если документов о бронировании при себе у гражданина не было, то он обязан принять повестку и явиться в военкомат. А там уже на месте решать вопрос о том, что он не подлежит мобилизации, предъявив соответствующие документы.

По закону, а именно ст.25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", бронированию подлежат следующие категории военнообязанных, которые трудоустроены:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы) в случае, если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Ранее "Телеграф" рассказывал, законно ли вручать повестки в другом городе, и что делать в таком случае военнообязанному.