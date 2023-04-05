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Мобилизация в Украине продолжается: что делать военнообязанному, которому впервые вручили повестку

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Работники продолжают вручать повестки военнообязанным Новость обновлена 05 апреля 2023, 15:51
Работники продолжают вручать повестки военнообязанным. Фото Слово и дело

За неявку в военкомат военнообязанному грозит административная ответственность

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, в связи с которыми военнообязанные мужчины могут получить повестки с призывом на военную службу.

Как в комментарии для издания Факты ICTV рассказал руководитель мобилизационного отделения Дарницкого района ТЦК в столице Владимир Новосядлый, после того как военнообязанный получил повестку, он должен явиться в ТЦК в указанное в документе время. Следует отметить, что после вручения повестки военнообязанного на фронт сразу не отправят.

Какие документы нужно иметь при себе

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • военно-учетный документ;
  • медицинские документы;
  • удостоверение водителя (при наличии);
  • информацию об образовании;
  • документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью.

После проверки документов военнообязанного направляют на прохождение ВЛК. По результатам заключения ВЛК уже принимают решение о степени годности или непригодности человека к военной службе.

Ранее Телеграф обнародовал полный перечень лиц, которые могут вручать повестки военнообязанным мужчинам в Украине.

Теги:
#Мобилизация #Повестка #Военное положение