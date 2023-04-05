Мобилизация в Украине продолжается: что делать военнообязанному, которому впервые вручили повестку

За неявку в военкомат военнообязанному грозит административная ответственность

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, в связи с которыми военнообязанные мужчины могут получить повестки с призывом на военную службу.

Как в комментарии для издания Факты ICTV рассказал руководитель мобилизационного отделения Дарницкого района ТЦК в столице Владимир Новосядлый, после того как военнообязанный получил повестку, он должен явиться в ТЦК в указанное в документе время. Следует отметить, что после вручения повестки военнообязанного на фронт сразу не отправят.

Какие документы нужно иметь при себе

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

медицинские документы;

удостоверение водителя (при наличии);

информацию об образовании;

документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью.

После проверки документов военнообязанного направляют на прохождение ВЛК. По результатам заключения ВЛК уже принимают решение о степени годности или непригодности человека к военной службе.

Ранее Телеграф обнародовал полный перечень лиц, которые могут вручать повестки военнообязанным мужчинам в Украине.