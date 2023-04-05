Мобилизация в Украине продолжается: что делать военнообязанному, которому впервые вручили повестку
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За неявку в военкомат военнообязанному грозит административная ответственность
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, в связи с которыми военнообязанные мужчины могут получить повестки с призывом на военную службу.
Как в комментарии для издания Факты ICTV рассказал руководитель мобилизационного отделения Дарницкого района ТЦК в столице Владимир Новосядлый, после того как военнообязанный получил повестку, он должен явиться в ТЦК в указанное в документе время. Следует отметить, что после вручения повестки военнообязанного на фронт сразу не отправят.
Какие документы нужно иметь при себе
- паспорт;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ;
- медицинские документы;
- удостоверение водителя (при наличии);
- информацию об образовании;
- документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью.
После проверки документов военнообязанного направляют на прохождение ВЛК. По результатам заключения ВЛК уже принимают решение о степени годности или непригодности человека к военной службе.
Ранее Телеграф обнародовал полный перечень лиц, которые могут вручать повестки военнообязанным мужчинам в Украине.